Nach Ohrfeige: Britney Spears will wieder lachen können

Britney Spears (41) hofft auf bessere Zeiten. Hinter der Popikone liegen turbulente Tage: In einem Casino in Las Vegas war die Sängerin am Mittwoch vom Bodyguard eines NBA-Stars ins Gesicht geschlagen worden. Nach dem Vorfall hatte sich die zweifache Mutter bei ihren Fans im Netz gemeldet und betont, dass sie bei Victor Wembanyama (19) keine Schuld sieht. Doch wie geht es für sie jetzt weiter? Britney hat einen simplen Wunsch...

Auf ihrem Instagram-Profil teilte die 41-Jährige nämlich das Zitat "Du wirst wieder lachen." Mit den Worten wollte sich Britney nicht zufriedengeben und kommentierte den Beitrag mit der Frage: "Gott, wann wird es wieder so weit sein?" Es scheint, als würde das Ganze die "Sometimes"-Interpretin noch immer aufwühlen.

Immerhin wurde die Klage gegen den Sicherheitschef des Sportlers fallengelassen. Wie TMZ berichtet hatte, habe das Las Vegas Metropolitan Police Department die Untersuchungen zu dem Fall abgeschlossen. Daher wird der Leibwächter wohl mit keinen rechtlichen Konsequenzen rechnen müssen.

Anzeige

MEGA Birtney Spears, Sängerin

Anzeige

Getty Images Britney Spears im Jahr 2014

Anzeige

Getty Images Britney Spears, Musik-Ikone

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de