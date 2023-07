Nach Umzug: Jennifer Lopez und Ben Affleck auf Möbelsuche!

Ihr Umzug läuft scheinbar immer noch auf Hochtouren! Jennifer Lopez (53) und Ben Affleck (50) wagten im vergangenen Herbst den nächsten Schritt und traten gemeinsam vor den Traualtar. Inzwischen sind die Sängerin und der Schauspieler seit fast einem Jahr verheiratet. Vor wenigen Wochen bezogen die Eheleute jetzt auch ihr erstes gemeinsames Zuhause in der City of Angels. Die Einrichtung von Jennifer und Bens Villa scheint allerdings noch nicht abgeschlossen zu sein!

Auf neuen Paparazzi-Schnappschüssen, die Daily Mail, vorliegen, wurden Jennifer und Ben am gestrigen Nachmittag beim Verlassen eines Möbelhauses gesichtet. Auf den Bildern ist zu sehen, wie die beiden ganz dicht beisammen Hand in Hand durch die Straßen liefen. Dabei liegt es nahe, dass das Pärchen sich in dem Einrichtungshaus nach passenden Möbeln für ihre neue Villa in Los Angeles umsah.

Erst im letzten Monat zogen die Eheleute in ihr neues Zuhause. Wie TMZ berichtete, soll das Anwesen etwa 57.000.000 Euro gekostet haben. Im Inneren soll es neben einem Kino und einem Weinzimmer auch eine eigene Whiskey-Lounge geben. Rund zwölf Schlafzimmer und 24 Bäder geben Jennifer und Ben jede Menge Platz, um sich nach stressigen Terminen zu entspannen.

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez im Februar 2022

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez im Mai 2023

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck im Juni 2023

