Selena Gomez genießt mit BFF Nicola Peltz-Beckham den Sommer

Selena Gomez (30) und Nicola Peltz-Beckham (28) lassen es sich gut gehen! Ende vergangenen Jahres hatte man die Sängerin und das Model erstmals zusammen gesehen. Seitdem sind Selena und Nicola ein Herz und eine Seele: Gemeinsam mit Nicolas Mann Brooklyn (24) feierten die BFFs unter anderem Thanksgiving oder sie genossen die Zeit bei einem entspannten Bootsausflug. Und auch den Sommer verbringen Selena und Nicola zusammen!

Auf ihrem Instagram-Account teilt die 30-Jährige nun eine coole Bilderreihe mit ihrer BFF: Auf einem der Pics umarmen sich die Freundinnen grinsend, während eine andere Aufnahme zeigt, wie Selena und Nicola in Bikini und Badeanzug auf einem Sofa posieren. Auf einem weiteren Bild machen es sich die "Lose You to Love Me"-Interpretin und die 28-Jährige in übergroßen Sweatshirts und Pyjamahosen schließlich gemütlich. "Ich liebe dich so sehr", kommentiert daraufhin Nicola Selenas Beitrag.

Dass sich die beiden so gut verstehen, freut auch Nicolas Ehemann. "Ich liebe es, wenn meine Frau neue Freunde findet, vor allem wirklich gute Freunde. Wir verstehen uns alle gut", schwärmte Brooklyn vor wenigen Wochen in dem Format "The Jennifer Hudson Show".

Instagram / selenagomez Selena Gomez und Nicola Peltz-Beckham im Juli 2023

Instagram / selenagomez Nicola Peltz-Beckham und Selena Gomez im Juli 2023

Instagram / selenagomez Nicola und Brooklyn Peltz-Beckham und Selena Gomez, 2023

