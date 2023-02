Liebes-Reunion: Kevin Yanik und Kathi "stärker als je zuvor"

Kevin Yanik und Katharina Wagener (27) geben nicht auf! Die Beziehung des Are You The One?-Paares ist geprägt von einigen Höhen und Tiefen. Die Eltern eines gemeinsamen Sohnes machten bereits eine Liebeskrise durch, fanden aber danach wieder zusammen. Vor wenigen Monaten trennten sie sich – doch nun wollen sie ihrer Liebe eine weitere Chance geben. Kevin und Kathi glauben, dass sie ihre Krise ein für alle Mal überwunden haben!

"Kathi und ich sind stärker als je zuvor und bereit. Wir haben uns stabilisiert, weiterentwickelt und sind viel, viel stärker geworden, als man denkt. Diese Zeit, die für euch als Liebesende dargestellt wurde, war für uns der Lauf der Therapie und Besserung", betonte Kevin in seiner Instagram-Story. Sie hätten immer füreinander gekämpft und sich immer so sehr geliebt wie vom ersten Tag an. Für seine Verlobte und ihren gemeinsamen Sohn habe der Influencer nun auch die Wohnung gekündigt, die er nach dem Aus eigentlich beziehen wollte: "Ich lasse Kathi und den Kleinen nicht allein."

Kevin erzählte, dass es in ihrer Beziehung mehrere Hürden gegeben habe – wie zum Beispiel Kathis Essstörung. Doch auch ein falsches Umfeld habe ihr Verhältnis zueinander belastet. Sie hätten mit Menschen zusammengearbeitet, die sich ihre Probleme zunutze gemacht hätten. "Wir waren mit uns selbst überfordert und hatten ganz andere Probleme und dann kam noch so was. Unser Vertrauen, unser Ruf... einfach alles wurde gef*ckt", erinnerte sich der Fitness-Fan.

