Süß: Samira Cilingirs Sohn Malik kuschelt mit Baby Medina!

Sie sind wohl jetzt schon ein Herz und eine Seele! Samira Cilingir und ihr Mann Yasin (32) könnten aktuell wohl nicht glücklicher sein: Vor etwa zwei Wochen erblickte ihr zweites Kind das Licht der Welt. Ihr Sohnemann Malik bekam eine kleine Schwester, die den Namen Medina-Ināya trägt. Nun genießt die Familie die erste Zeit mit dem neusten Zuwachs. Malik scheint sich auch schon prächtig mit Medina zu verstehen!

In ihrer Instagram-Story lässt die stolze Mama ihre Fans an einem besonders süßen Moment ihrer beiden Kinder teilhaben. Auf einem Schnappschuss liegt Malik ganz bequem mit Baby Medina auf dem Bett und legt liebevoll seine Hand an ihr Köpfchen. Das Neugeborene schaut ihn dabei an. Die drei scheinen einen entspannten Start in den Tag genossen zu haben. "Guten Morgen", wünscht Samira ihren Followern abschließend.

Auch wenn die Entbindung der kleinen Medina für die einstige Love Island-Kandidatin besser war, als die von Malik, habe sie trotzdem einige Komplikationen gehabt. Sie habe aufgrund eines Gebärmutterhals-Risses rund 700 Milliliter Blut verloren. Wie Samira im Interview mit RTL preisgab, war sie deshalb auch erst später aus dem Krankenhaus entlassen worden.

Instagram / samira.bne Samira und Yasin Cilingirs Kinder Malik und Medina im Juli 2023

Instagram / samira.bne Samira und Yasin Cilingir mit ihrem Baby

Instagram / samira.bne Yasin und Samira Cilingir mit ihrem Sohn Malik

