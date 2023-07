Vor zwölftem Geburtstag: Harper Beckham feiert Prada-Party

So glamourös bereitet sich Harper Seven Beckham (11) auf ihren zwölften Geburtstag vor! Vor über 20 Jahren lernten sich Victoria (49) und David Beckham (48) kennen und lieben. 1999 besiegelten die Spice Girls-Sängerin und der Fußballstar ihre Liebe mit einer romantischen Hochzeit. In den darauffolgenden Jahren machten Brooklyn (24), Romeo (20), Cruz (18) und die kleine Harper Seven die Familie komplett. Nun wird der Beckham-Sprössling zwölf Jahre alt – wenige Tage vor ihrem Geburtstag feiert Harper schon jetzt äußerst pompös!

Auf ihrem Instagram-Account teilte ihre stolze Mama einige Eindrücke von den Feierlichkeiten im Hinblick auf Harpers Geburtstag: In einem lilafarbenen Satinkleid und mit einer Prada-Tasche ging das Geburtstagskind in einem Café der Luxusmarke essen. Neben Mama Victoria waren auch Papa David und Harpers Brüder Romeo und Cruz mit von der Partie. "Harper ist fast zwölf Jahre alt! Prada-Party für Harper", schrieb Victoria glücklich zu der Bilderreihe.

Dass Harper allmählich zu einer jungen Frau heranwächst, begeistert die Fans. "Es hat Spaß gemacht, ihr dabei zuzusehen, wie sie zu diesem wunderschönen jungen Mädchen heranwuchs. Beinahe so groß wie du", schreibt ein User unter dem Beitrag, während ein weiterer kommentiert: "Sie ist so groß geworden! Was für eine hübsche junge Dame sie geworden ist!"

David Beckham mit seiner Tochter Harper im Juli 2023

Harper Seven Beckham im Juli 2023

Harper Seven Beckham und Victoria Beckham im Juli 2023

