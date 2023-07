Wie hat "Hochzeit auf ersten Blick"-Mel mit Kind gedatet?

Sie hat einen neuen Partner an ihrer Seite! Melissa war in der Show Hochzeit auf den ersten Blick den Bund der Ehe eingegangen. Sie hatte den Kandidaten Philipp geheiratet und im Dezember 2020 kam der gemeinsame Sohn zu Welt. Doch nur ein Jahr später gaben sie die Trennung bekannt. Mittlerweile ist sie wieder vergeben. Wie datete Mel als Mama eines Kleinkindes?

In ihrer Instagram-Story offenbart sie, dass es gar nicht mal so schwer gewesen sei, einen neuen Partner zu finden. Dank Dating-Apps sei dies heutzutage einfach. "Dann habe ich geguckt, wo meine Möglichkeiten sind, ohne meinen Alltag einzugrenzen. Samstags war mein freier Tag oder wenn der Kleine eben schläft", führt Melissa aus. Das erste Treffen mit ihrem Freund sei an einem ihrer freien Samstage gewesen.

"Und dann haben wir uns hier verabredet, als der Kleine geschlafen hat", erklärt die TV-Bekanntheit. Jetzt sind sie eine Patchwork-Familie. Denn Mels Freund hat auch ein Kind. "Wir sind schon eine coole Truppe, würde ich mal sagen", schwärmt sie von ihrer jetzigen Situation.

Instagram / philipp_aufdenerstenblick Philipp und seine Frau Ex-Melissa in Hamburg im April 2020

Instagram / melissa_aufdenerstenblick "Hochzeit auf den ersten Blick"-Melissa mit ihrem Sohn

Instagram / melissa_aufdenerstenblick Melissa, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Teilnehmerin 2019

