So süß gratuliert Mama Victoria Beckham Töchterchen Harper!

Victoria Beckham (49) gratuliert mit einem süßen Posting. Die Modedesignerin und ihr Ehemann David Beckham (48) haben sich am 4. Juli 1999 auf einem Schloss in Irland das Jawort gegeben und sind seitdem glücklich miteinander verheiratet. Gemeinsam hat das Traumpaar vier Kinder – ein Mädchen und drei Jungen. Ihre Tochter Harper Seven Beckham feiert heute ihren zwölften Geburtstag. Mama Victoria widmet dem Geburtstagskind liebevolle Worte und ein süßes Video im Netz.

"Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag kleines Mädchen! Unglaublich, dass Harper Seven heute zwölf wird! Wir lieben dich so sehr! Du bist unser Ein und Alles", schreibt das Model via Instagram unter den süßen Clip, der Schnappschüsse aus Harpers Leben zeigt. Ihr Bruder Romeo Beckham (20) fand ebenfalls liebe Worte für seine kleine Schwester: "Alles Gute zum zwölften Geburtstag Harper Seven. Ich liebe dich so sehr."

Auch die Fans freuen sich über Victorias Post und kommentieren, was das Zeug hält. "Sie ist so schön und das einzige prominente Kind, das sich entsprechend ihrem Alter verhält", heißt es zum Beispiel in der Kommentarspalte. Die Schauspielerin Eva Longoria (48) kommentiert den Beitrag ebenfalls: "Alles Gute zum Geburtstag meine schöne Harper! Ich liebe dich so sehr."

Instagram / victoriabeckham Victoria Beckham und ihre Tochter Harper Seven

Getty Images Victoria Beckham, Modedesignerin

Getty Images Victoria Beckham bei den British Fashion Awards 2018

