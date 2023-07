So süß: Ryan Gosling ehrt Ehefrau Eva auf dem roten Teppich!

Auch in ihrer Abwesenheit ist sie präsent! Der Schauspieler Ryan Gosling (42) befindet sich derzeit auf großer Pressetour, um seinen neuen Film "Barbie" zu promoten. In dem Streifen schlüpft der Kanadier in die Rolle der berühmten Ken-Puppe, die an der Seite Barbies bekannt geworden war. Auch wenn seine Ehefrau Eva Mendes (49) ihn nicht auf die Premierenfeiern begleitet, zeigt Ryan nun, dass er auch in ihrer Abwesenheit an sie denkt: Er trägt auf dem Red Carpet stolz eine Kette mit Evas Anfangsbuchstaben!

Wie unter anderem DailyMail berichtet, erschien Ryan auf der Los Angeles-Premiere des neuen "Barbie"-Streifens zwar ohne Begleitung – doch war seine Ehefrau dennoch vertreten. In einem rosafarbenen Anzug, den er mit einem passenden Hemd und weißen Schuhen kombinierte, war der Leinwand-Hottie ganz im Stile seiner Rolle gekleidet. Dazu trug er eine Kette, an der ein Anhänger mit dem Buchstaben "E" in Barbie-Schrift befestigt war. So ehrte der zweifache Vater seine Eva mit ihrem Anfangsbuchstaben.

Erst vor Kurzem hatte der Schauspieler seine Liebe zu Eva auf andere rührende Art und Weise kundgetan. Im Gespräch mit GQ hatte der Kanadier verraten, dass erst das Aufeinandertreffen mit seiner heutigen Frau in ihm einen Kinderwunsch geweckt hätte: "Es stimmt, dass ich nicht an Kinder gedacht habe, bevor ich Eva kennenlernte. Aber nachdem ich sie kennengelernt hatte, wurde mir klar, dass ich ohne sie einfach keine Kinder haben wollte."

Getty Images Ryan Gosling auf der "Barbie"-Premiere im Juli 2023

Getty Images Ryan Gosling auf der "Barbie"-Premiere im Juli 2023

Getty Images Eva Mendes und Ryan Gosling beim Toronto International Film Festival 2012

