51. Geburtstag: So heiß feiert Sofia Vergara in Italien!

Sofia Vergara lässt sich feiern! Mit ihrer Rolle in der Erfolgs-Serie Modern Family erlangt die Schauspielerin Bekanntheit. Passend zu ihrem 51. Geburtstag gönnt sich die Beauty gerade eine Auszeit mit ihren Freunden in Italien. Dabei scheint die gebürtige Kolumbianerin ihre Zeit unter der italienischen Sonne ganz besonders zu genießen: In einem heißen Badeanzug rekelt Sofia sich für ein paar Schnappschüsse an Deck eines Bootes.

Auf ihrem Instagram-Profil teilt die Seriendarstellerin in einer Bilderreihe ihren Geburtstagslook mit ihren Followern. "Was für ein Geburtstag!!!", schreibt sie unter die Fotos. Diese zeigen Sofia dabei, wie sie in einem mit Spitze besetzten, weißen Badeanzug ihre Kurven perfekt in Szene setzt. Dem Beitrag fügt sie zuletzt zwei Party-Emojis sowie zwei italienische Flaggen hinzu. Kaum zu übersehen: Die frisch gebackene 51-Jährige lässt es sich richtig gut gehen. Andere Schnappschüsse zeigen sie beim Posen vor traumhafter Kulisse und beim gemeinsamen Dinner-Date mit ihren Liebsten.

Unter den zahlreichen Kommentaren ihrer Bilderreihe befinden sich auch so einige Glückwünsche und Zusprüche ihrer prominenten Freunde. Während America's Got Talent-Jury-Kollegin Heidi Klum (50) ihr enthusiastisch "alles alles alles Gute zum Geburtstag" wünscht, bringt Schauspielerin Jessica Alba (42) ihre Begeisterung mit mehreren Flammen-Emojis zum Ausdruck.

Instagram / sofiavergara Sofia Vergara, Schauspielerin

Instagram / sofiavergara Sofia Vergara, Serienstar

Instagram / sofiavergara Sofia Vergara mit Freunden im Juli 2023

