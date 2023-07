Carlo von Tiedemanns Radioshow wurde einfach so abgesetzt!

Diese Nachricht kam für ihn wohl aus dem Nichts! Carlo von Tiedemann (79) hatte in den vergangenen Monaten mit einigen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Erst im Mai lag die Moderationsikone aufgrund von Lungenproblemen im Krankenhaus. Doch nun muss der Medienschaffende einen weiteren Rückschlag einstecken – dieses Mal aber auf beruflicher Ebene: Carlos Radiosendung wurde nach 52 Jahren ohne jegliche Vorwarnung gecancelt!

1971 war der heute 79-Jährige erstmals mit der wöchentlichen Radioshow "Große Freiheit" im NDR on air gegangen. Doch seit dem 1. Juli ist damit Schluss. "Man hat mich dezimiert, 90 Prozent meines Ichs weggenommen", gibt der Moderator fassungslos gegenüber Bild zu. Für ihn kam das Absetzen seines Formates aus dem Nichts. "Ich habe so viel getan für den NDR und habe nach wie vor ein Riesen-Standing in der Öffentlichkeit. Ich bin so traurig", gesteht Carlo weiter.

Doch was sagt der Sender dazu? "Sicher ist: Carlo ist Kult! Deshalb ist er auch weiter ein festes Mitglied im On-Air-Team von NDR 90,3. Allerdings hatte Carlo zuletzt mit gesundheitlichen Schwierigkeiten zu kämpfen, worüber er sich ja auch mehrfach öffentlich geäußert hat. Deshalb sind die Programmverantwortlichen einvernehmlich mit ihm überein gekommen, dass er nicht mehr live moderiert", stellt eine Sprecherin klar. Ob der Moderator so noch bis 2025 seinen Vertrag erfüllen wird, wisse er noch nicht.

Action Press / Stephan Wallocha Carlo von Tiedemann, Moderator

Getty Images Carlo von Tiedemann im September 2015

Action Press / gbrci / Future Image Carlo von Tiedemann im September 2022

