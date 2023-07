Große News: Britney Spears' Memoiren kommen im Oktober!

Jetzt ist es offiziell! Die Sängerin Britney Spears (41)' musste eine Menge durchmachen. 13 Jahre lang war sie unter der Vormundschaft ihres Vaters Jamie Spears (71). Doch seit Ende 2021 ist damit Schluss – die "Toxic"-Interpretin kann selbst entscheiden, was sie tut. Die schwere Zeit verarbeitet sie in einem Buch. Schon im April soll es fertiggestellt worden sein: Nun ist auch bekannt, wann Britneys Memoiren erhältlich sein werden!

Britneys Werk "The Woman in Me" erscheint am 24. Oktober – das bestätigt das People-Magazin. "Britneys fesselnde Aussage vor Gericht hat die Welt erschüttert, Gesetze verändert und ihre inspirierende Stärke und Tapferkeit gezeigt", schreibt die Verlegerin Jennifer Bergstorm. Sie sei sicher, dass die Memoiren der Musikerin eine "ähnliche Wirkung" haben werden.

Auch das Cover der Autobiografie ist nun bekannt. Es ist ein älteres Bild der Blondine: Britney posiert seitlich, oben ohne – ihre Brust bedeckt sie mit ihren Armen. Dabei schaut die junge Sängerin unschuldig über ihre Schulter.

Anzeige

Instagram / britneyspears Britney Spears im April 2023

Anzeige

Instagram / britneyspears Britney Spears, Sängerin

Anzeige

Instagram / britneyspears Britney Spears, Musik-Ikone

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de