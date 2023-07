Jack Fincham nach nur wenigen Monaten von Freundin getrennt

Jack Fincham überrascht seine Fans! 2018 hatte der Realitystar mit Dani Dyer (26) die Show Love Island in Großbritannien gewonnen. Doch kurz darauf folgte die Trennung der beiden. Anschließend hatte der Brite mit Drogenproblemen zu kämpfen, weswegen er sich aus der Öffentlichkeit zurückzog. 2020 kam Jacks Tochter Blossom zur Welt, von deren Mutter sich der Hottie schon während der Schwangerschaft trennte. Erst im Mai bestätigte Jack die Beziehung zu seiner neuen Freundin Jodie Ella – doch auch diese ging jetzt in die Brüche.

Wie The Sun berichtet, ist Jack aktuell wieder Single. Er trennte sich nach nur wenigen Monaten Beziehung von seiner Freundin Jodie. Doch offenbar scheint der Hottie das Liebes-Aus bereits gut verkraftet zu haben – er schließt eine Rückkehr zum britischen Format "Love Island" nicht aus. Laut Jack sei es die perfekte Umgebung, um jemand Neues kennenzulernen. "Ich versuche nicht nur, der Arbeit zu entkommen, aber ja, ich würde sofort wieder bei der Show mitmachen", erwähnte Jack.

Eigentlich waren sich seine Fans sicher, dass er diesmal die richtige Partnerin an der Seite hatte. Auch Jack schien von Anfang an begeistert gewesen zu sein. Auf Instagram schrieb er zu einem Foto mit seiner Ex Jodie: "Ich habe eine Gute gefunden."

Instagram / jack_charlesf Jodie Ella und Jack Fincham im Mai 2023

Instagram / jack_charlesf Jack Fincham, Realitystar

Instagram / jack_charlesf Realitystar Jack Fincham und seine Freundin

