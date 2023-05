"Love Island"-UK-Star Jack Fincham präsentiert neue Freundin

Jack Fincham ist wieder in festen Händen! Der Reality-Star hatte 2018 an der Seite seiner Ex Dani Dyer (26) die Show Love Island in Großbritannien gewonnen. Doch bereits wenige Zeit später folgte die Trennung. Der Brite hatte infolgedessen mit ein paar turbulenten Jahren in der Öffentlichkeit zu kämpfen, unter anderem wegen seines Drogenkonsums. 2020 wurde der Hottie Vater der kleinen Blossom – mit der Mutter war er zum Zeitpunkt der Geburt schon nicht mehr zusammen. Nun hat Jack wieder eine neue Partnerin an seiner Seite!

Auf Instagram machte der "Love Island"-Star seine neue Liebe öffentlich. Zu zwei gemeinsamen Bildern von ihm und der brünetten Schönheit schreibt die TV-Bekanntheit: "Ich habe eine Gute gefunden." Auf dem einen Foto sitzen die Turteltäubchen in einer Bar. Auf dem anderen Schnappschuss posen sie in Badeklamotten auf einer Sonnenliege. Bei der jungen Frau handelt es sich um Jodie Ella, die seinen Beitrag mit Herz-Emojis kommentierte.

Auch Jacks Ex-Freundin Dani hat ihr Glück gefunden. Die ehemalige Reality-TV-Kandidatin hat bereits einen Sohn und erwartet gerade eineiige Zwillinge! Die Schwangerschaft neigt sich langsam dem Ende zu. Allerdings hat die Blondine mit Angstzuständen zu kämpfen: Sie mache sich zu viel Druck, eine gute Mutter zu sein.

Instagram / jack_charlesf Realitystar Jack Fincham und seine Freundin

Getty Images Jack Fincham, "Love Island"-Star

Instagram / danidyerxx Dani Dyer im März 2023

