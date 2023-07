Mit Blake Lively: Dann kommt "It Ends With Us" in die Kinos

Die Dreharbeiten zu dem neuen Film "It Ends With Us" sind im Moment in vollem Gange! Und im Rahmen des Projekts feiert die US-amerikanische Schauspielerin Blake Lively (35) ihr Comeback am Set: Für die Frau von Ryan Reynolds (46) ist es nämlich der erste Dreh nach der Geburt ihres vierten Kindes. Die Fans müssen sich allerdings noch etwas gedulden, bis sie Blake auf der Leinwand sehen können: Jetzt ist der Kinostart von "It Ends With Us" bekannt!

Laut einem Bericht von Deadline komme die Romanverfilmung erst im kommenden Jahr in die Kinos: Sony Pictures habe den Kinostart in den USA für den 9. Februar 2024 angesetzt. Wann der Streifen mit Blake in Deutschland zu sehen sein wird, ist bislang aber noch nicht bekannt.

Bislang ist auch nicht klar, ob die Produktion den Film bis zur Premiere im kommenden Jahr überhaupt fertig bekommt. Im Moment gebe es nämlich Probleme am Set: Seit Anfang Mai überschatten Streiks, Dreharbeiten in den USA. Aus diesem Grund seien auch die Arbeiten am Set von "It Ends With Us" vorübergehend zum Stillstand gekommen.

