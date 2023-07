Rita Ora schwärmt von Kennenlernen mit ihrem Mann Taika!

Bei Rita Ora (32) und ihren Mann Taika (47) funkte es offenbar sofort! Die Sängerin und der Regisseur hatten sich bereits sechs Jahre gekannt, bevor sie ein Paar wurden. Vergangenes Jahr traten die zwei dann in einer kleinen, heimlichen Zeremonie vor den Traualtar. Obwohl es so lange dauerte, bis die Turteltauben tatsächlich romantisch zueinanderfanden, habe Rita bereits beim Kennenlernen eine Verbindung gespürt.

Im Interview mit The Line Of Best Fit erinnert sich die 32-Jährige jetzt: "Wir haben uns sofort gut verstanden." Das führte letztendlich dazu, dass sie direkt stundenlang miteinander geredet haben. "Wir haben uns einfach über unsere Familien und unsere Arbeitsmoral unterhalten. Es war so, als wäre sonst niemand auf der Party, und dann hieß es: 'Oh mein Gott, die Sonne geht auf. Was ist denn da los?'", berichtet die Musikerin weiter.

Zuletzt hoben die beiden ihre Beziehung auf ein neues Level: Das Gesangstalent engagierte nämlich ihren Ehemann als Regisseur für ein Musikvideo. Die Zusammenarbeit empfand Rita schließlich als natürlich und leicht: "Es ist wirklich hilfreich, wenn man sich mit jemandem so wohlfühlt. Man weiß, dass man selbst sein kann. Und er treibt mich an und das inspiriert mich."

Getty Images Taika Waititi und Rita Ora, Mai 2023

Getty Images Taika Waititi und Rita Ora im Mai 2023

Getty Images Rita Ora und Taika Waititi im März 2023

