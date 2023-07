Schwangere Fata Hasanović kann nur noch an Essen denken!

Fata Hasanović (28) kämpft mit einem Problem der besonderen Art. Die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin war 2018 erneut mit ihrer Jugendliebe Izi zusammengekommen. Seitdem gehen die beiden überglücklich durchs Leben und wanderten außerdem gemeinsam nach Dubai aus. Doch das ist noch nicht alles! Im März dieses Jahres verkündeten die Turteltauben, dass sie Nachwuchs erwarten. Nun ist es schon bald so weit und Fata kann nur noch ans Futtern denken!

Das erzählte die werdende Mama ihren Followern in ihrer Instagram-Story: "Ich weiß nicht mehr, was ich mir zu Essen machen soll. Ich habe einen Dauerhunger, der ist unbeschreiblich. Ich esse und esse und esse und werde nicht satt." Dabei sei sie sich natürlich bewusst, dass dies ein privilegiertes Problem sei. Trotzdem schränke es sie im Alltag etwas ein: "[Ich denke] den ganzen Tag an nichts anderes. Der einzige Gedanke bei jedem Schritt ist: 'Was könnte ich mir jetzt reinschieben'? Weil es einfach so eine Leere im Magen ist."

Zuletzt hatte die 28-Jährige ihren Fans berichtet, dass sie die ersten Klamotten für ihren Sohn gekauft habe. In einem Clip im Netz hält Fata total ergriffen ein Paar Söckchen und einen winzigen Strampler in die Kamera. "POV: Du bist schwanger und hast die ersten Babysachen", hatte die Beauty zu dem Video geschrieben und hinzugefügt: "Regel Nummer eins: Jetzt nicht weinen!"

Anzeige

Instagram / fata Fata Hasanović und ihr Partner Izi

Anzeige

Instagram / fata.hasanovic Fata Hasanović, Juni 2023

Anzeige

Instagram / fata.hasanovic Fata Hasanović im Juli 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de