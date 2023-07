Wollen Kathi Wagener und Kevin das Babygeschlecht wissen?

Katharina Wagener (28) macht sich aktuell überhaupt keinen Stress! Vor wenigen Tagen verkündeten die Blondine und ihr Partner Kevin Yanik, dass sie erneut Nachwuchs erwarten. Die beiden Are You The One?-Bekanntheiten sind bereits Eltern eines kleinen Sohnes namens Lio. An die zweite Schwangerschaft geht Kathi jetzt aber ganz anders heran: Promiflash verrät sie, dass sie und Kevin das Babygeschlecht diesmal nicht wissen möchten.

"Wir möchten uns dieses Mal mit dem Geschlecht überraschen lassen und planen eine Babyparty mit der ganzen Familie, wo uns das Geschlecht gesagt wird", verrät das Reality-TV-Sternchen im Interview mit Promiflash. Für die Planungen haben die werdenden Eltern aber noch eine Menge Zeit: "Der Geburtstermin wird Anfang des nächsten Jahres sein."

Von den zuckersüßen Neuigkeiten hat die Beauty erst gar nichts mitbekommen. Sie habe zwei Monate nicht ihre Periode gehabt, doch die Tests seien trotzdem immer negativ gewesen. "Kevin und ich waren Ende April getrennt voneinander im Urlaub und danach war der Test plötzlich positiv. Beim Frauenarzt hat sich das dann bestätigt", erzählt sie Promiflash.

Anzeige

Instagram / kathiwagener Kathi Wagener und Kevin Yanik, "Are You The One?"-Stars

Anzeige

Instagram / kathiwagener Kathi Wagener im Mai 2022

Anzeige

Instagram / kathiwagener Katharina Wagener im Juni 2021

Anzeige

Was denkt ihr, welches Geschlecht das Baby von Kathi und Kevin haben wird? Sie bekommen bestimmt ein Mädchen. Ich glaube, sie bekommen einen Jungen. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de