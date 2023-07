Kaiserschnitt? So stellt sich Chethrin Schulze Geburt vor

Bei Chethrin Schulze (31) rückt die Geburt ihres ersten Kindes immer näher! Vor wenigen Wochen verkündete die einstige Love Island-Bekanntheit, dass sie schwanger ist. Gemeinsam mit ihrem Partner, der schon zwei Kinder hat, erwartet sie einen Sohn, der jetzt schon "Little M." genannt wird. Im Netz verrät sie ihren Followern, wie sie sich die Geburt ihres Kindes vorstellt: Chethrin wünscht sich, natürlich zu entbinden!

"Mrs. Öko will natürlich entbinden, ohne PDA", erzählt die Beauty ihren Followern auf Instagram. PDA ist die Abkürzung für Periduralanästhesie, eine Methode der Schmerztherapie, bei der werdende Mütter in bestimmten Körperregionen gezielt keine Schmerzen mehr empfinden. "Sollte aber eine Gefährdung fürs Baby oder mich vorliegen, werde ich mich nicht querstellen und nicht stur bleiben", erzählt sie weiter. Das habe auch einen bestimmten Grund: "Eine Bekannte hat deshalb vor vielen Jahren ihr kleines Wunder verloren."

Am vergangenen Sonntag gab die TV-Bekanntheit während einer Babyparty das Geschlecht ihres Sprösslings bekannt. Blaues Konfetti flog Richtung Himmel, als sich Chethrin und ihr Freund in die Arme fielen: Sie erwarten einen Jungen. Außerdem schrieb sie: "Wir freuen uns auf Little M." Der Name ihres Jungen wird also mit dem Buchstaben M beginnen.

Chethrin Schulze und ihr Freund im Juli 2023 in Berlin

Chethrin Schulze im Dezember 2022

Chethrin Schulze

