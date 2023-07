Acht Jahre später: Megan Fox lässt Brian-Tattoo covern!

Sie hat es tatsächlich getan! Megan Fox (37) und Brian Austin Green (49) gaben sich 2010 das Jawort. Fast 10 Jahre gingen die Transformers-Darstellerin und der Beverly Hills, 90210-Star als Eheleute durchs Leben. Die Schauspielerin ließ sich damals sogar ein Liebes-Tattoo für ihren Mann stechen – dennoch reichte das einstige Traumpaar im November 2020 die Scheidung ein. Jetzt verdeckt Megan das Tattoo mit einem neuen Motiv!

Acht Jahre nachdem die Dreichfachmama stolz ihr Tattoo zu Ehren ihres Mannes präsentiert hatte, ließ sie jetzt das intime Motiv auf der rechten Seite ihres Beckens überstechen. Statt des kursiven Wortes "Brian" ziert die Körperstelle der 37-Jährigen nun eine neue Tintenkunst: Eine schwarze Schlange, die sich durch Blumen schlängelt. Megans Cover-up wurde auf dem Instagram-Profil eines Tattoostudios hochgeladen. "Ich konnte das alte Tattoo komplett unter der neuen Schlange und den Blumen verstecken. Danke für dein Vertrauen Megan", erklärte der Inhaber des Studios unter dem Beitrag.

Erst vor wenigen Wochen verriet ein Insider gegenüber Us Weekly, dass Megan und Brian immer noch ein freundschaftliches Verhältnis zueinander pflegen sollen: "Dass sie eine gute Beziehung zu Brian hat, macht es für sie einfacher, mit anderen Dingen in ihrem Leben zurechtzukommen." Aus dem Privatleben seiner Ex halte sich Brian aber heraus.

Instagram / jesse.tattoo Megan Fox mit Cover-up von Brian-Tattoo

Getty Images Megan Fox und Brian Austin Green bei den Golden Globes, 2013

Getty Images Brian Austin Green im März 2023

