Britney Spears wehrt sich: "Keine Frau hat das verdient!"

Britney Spears (41) äußert sich erneut zur Ohrfeige. Die Popsängerin war in der vergangenen Woche in einem Casino in Las Vegas vom Bodyguard eines NBA-Stars ins Gesicht geschlagen worden. Gegenüber ihren Fans verriet die "Toxic"-Interpretin bereits vor einigen Tagen, dass sie die Schuld nicht bei dem NBA-Star Victor Wembanyama (19) sehe – sie wolle nun positiv in die Zukunft blicken. Doch genau das scheinen ihr einige nicht zu gönnen: Jetzt meldet sich Britney erneut zu Wort!

Via Instagram äußert sich die Sängerin nun erneut zu dem Vorfall. Dabei wehrt sich die "Sometimes"-Interpretin vor allem gegen Stimmen, die meinen, dass die Ohrfeige gerechtfertigt gewesen sei. "[Ein Radiosprecher] sagte, dass ich es verdiene, geschlagen zu werden", erzählt die 41-Jährige in dem Reel. Laut dem Reporter hatten die Sicherheitsleute nur ihren Job gemacht und ihren Klienten beschützt. Britney ist allerdings anderer Meinung und stellt deutlich klar: "Keine Frau hat es je verdient, geschlagen zu werden."

In dem Video offenbart die Musikerin auch, dass sich der besagte Sicherheitsmann etwa 30 Minuten nach dem Vorfall persönlich bei ihr im Casino entschuldigt habe. "Aber eine öffentliche Entschuldigung habe ich noch nicht erhalten", fügt die Blondine hinzu.

Anzeige

Getty Images Victor Wembanyama, NBA-Spieler

Anzeige

MEGA Birtney Spears, Sängerin

Anzeige

Instagram / britneyspears Britney Spears im April 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de