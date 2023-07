Iris Klein auf dem Laufsteg: Klaudia Giez ist skeptisch!

Wird Iris Klein (56) als Laufstegmodel überzeugen können? Vor wenigen Tagen ließ die TV-Bekanntheit die Bombe platzen: Sie wird im kommenden Herbst in New York über den Catwalk schweben! Die Designerin Pia Bolte hat sie für ihre Show ausgesucht. Eine, die sich bestens im Modelbusiness auskennt, ist die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin Klaudia Giez (26). Promiflash verrät Klaudia, was sie zu Iris' Laufstegkarriere sagt.

"Ich würde gern wissen, was die Frau gemacht hat, dass sie in New York läuft, aber gut", äußert sich Klaudia im Promiflash-Interview bei der Kilian Kerner Fashion Show. Allerdings wisse sie ja nicht, wie die Mutter von Daniela Katzenberger (36) laufe: "Ich habe sie jetzt noch nie modeln sehen, ich kriege immer nur das Drama mit." Trotzdem will die Influencerin der 56-Jährigen eine Chance geben. "Ich glaube, dass sie das gut macht, ich weiß es nicht – ich gucke es mir auf jeden Fall an", betont sie.

Klaudia selbst war schon länger nicht mehr auf dem Catwalk – sie möchte nicht als Laufstegmodel arbeiten, sondern sieht sich eher in der Moderation. "Ich sehe manchmal so Models und denke mir so, boah, eigentlich hätte ich schon richtig Lust. Aber ich sehe mich halt immer noch nicht in diesem Bereich, vielleicht irgendwann, wenn ich älter werde oder so, aber gerade liegen die Prioritäten einfach woanders", erklärt sie Promiflash.

ActionPress Iris Klein, Mai 2023

AEDT Klaudia Giez bei der Kilian Kerner Fashion Show, Berlin 2023

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein, Mai 2023

