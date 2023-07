Brad Pitt will Angelina Jolies Weingut-Käufer rausschmeißen

Brad Pitt (59) hat genug! Seit ihrer Trennung streiten der Schauspieler und seine Ex-Frau Angelina Jolie (48) um ihr gemeinsames Weingut Château Miraval in Frankreich. Ohne es ihrem Ex mitzuteilen, hatte die "Maleficent"-Darstellerin ihren Anteil des Anwesens verkauft – und brachte den Hollywoodstar damit offenbar zur Weißglut. Nun will Brad wohl endgültig Konsequenzen ziehen: Er soll planen, Angelinas Käufer vor die Tür zu setzen!

Das erklärte zumindest ein Insider gegenüber Page Six. Demnach sei der Russe Yuri Shefler, der 2021 Angelinas Anteil an dem Weingut kaufte, Brad ein Dorn im Auge. Und dafür soll es auch einen bestimmten Grund geben. Laut Gerichtsdokumenten, die am Montag veröffentlicht wurden, soll der den 59-Jährigen nämlich unter anderem als "Hollywood-Dilettanten" bezeichnet haben. Weil der Wodka-Magnat wohl plane, Brads Namen aufgrund seiner Berühmtheit als Aushängeschild zu benutzen, soll der jetzt richtig wütend sein. Deshalb soll er gegen seine Ex-Frau und gegen den Käufer vorgehen.

Abgesehen von Brads Ärger mit dem Käufer scheint er auch der Überzeugung zu sein, dass Angelina mit voller Absicht heimlich verkaufte. Laut juristischen Unterlagen habe er die Schauspielerin als "rachsüchtig" bezeichnet. "Ihre Entscheidung, die Verhandlungen mit Pitt abzubrechen, war vorsätzlich und unter einem Vorwand", heißt es in den Dokumenten.

Anzeige

Staley / XPB Images / action press Brad Pitt im Juli 2023

Anzeige

Getty Images Angelina Jolie, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Angelina Jolie und Brad Pitt, Juni 2013

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de