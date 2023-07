Geht es ihm besser? Lewis Capaldi ist zurück auf der Bühne

Wie geht es Lewis Capaldi (26)? Der Musiker hatte seinen Fans in den vergangenen Monaten immer wieder Sorgen bereitet. Denn mehrfach war es bei dem Sänger auf der Bühne zu Tourette-Anfällen gekommen. Zuletzt verkündete der "Before You Go"-Interpret deshalb sogar, erst mal nicht auftreten zu wollen, um sich zu erholen. Umso überraschender ist es jetzt, dass Lewis zurück auf der Bühne ist!

Am Mittwoch trat die Band The Vamps in Richmond upon Thames auf. Bei dem Auftritt war offenbar auch Lewis vor Ort – und kam nach einem Song sogar kurz auf die Bühne. Liebevoll umarmte er den Frontsänger Brad Simpson, wie ein Video auf Twitter zeigt. Die Fans vor Ort waren deshalb total begeistert und schrien sich die Seele aus dem Leib.

Doch dieser Moment bedeutet offenbar nicht das Bühnen-Comeback des 26-Jährigen. In seiner Erholungspause stehen ihm seine Liebsten, allen voran Freundin Ellie MacDowall, aber zur Seite, wie ein Insider zuletzt verraten hatte: "Lewis braucht im Moment die Nähe derer, die ihn lieben, und Ellie unterstützt und tröstet ihn in dieser wirklich schwierigen Zeit."

Getty Images Lewis Capaldi, Musiker

Getty Images Lewis Capaldi im Juni 2023

Instagram / elliemacdowall Ellie MacDowall, Model

