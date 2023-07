Hat Christine ihren Ex Kevin Costner vor Trennung abgezockt?

Hat Christine Baumgartner (49) einen heimtückischen Plan ausgeheckt? Das Model und ihr Noch-Ehemann Kevin Costner (68) führen nach ihrer Trennung einen unerbittlichen Rosenkrieg. Das Paar hatte vor wenigen Monaten das Beziehungs-Aus bekannt gemacht, zunächst schien nichts auf ein Drama zwischen den beiden hinzudeuten. Doch der Schauspieler und seine Ex liefern sich eine schmutzige Schlammschlacht. Jetzt behauptet Kevin, dass Christine ihn vor der Trennung abgezockt haben soll!

Laut Page Six sei der Hollywoodstar überzeugt, dass ihm die 49-Jährige vor dem Liebes-Aus das Geld aus der Tasche gezogen habe. In den Gerichtsdokumenten steht, dass sie "in den letzten Monaten, sowohl vor als auch nach der Trennung, eine beunruhigende Neigung gezeigt hat, [Kevins] Eigentum ohne sein Wissen oder seine Zustimmung an sich zu nehmen, besonders seit dieser Fall eingereicht wurde".

Dagegen geht der 68-Jährige jetzt rechtlich vor. Wie Fox News berichtete, habe Kevin neue Scheidungspapiere eingereicht, um zu verhindern, dass Christine weitere Gegenstände entwendet. In den Dokumenten ist der Antrag enthalten, "den Antragsteller (Baumgartner) daran zu hindern, das getrennte Eigentum des Antragsgegners (Costner) aus seinem Haus zu entfernen und ein geordnetes Verfahren für die Entfernung ihres getrennten Eigentums (falls vorhanden) zu gewährleisten."

Getty Images Kevin Costner mit Christine Baumgartner, Mai 2019

Getty Images Kevin Costner und Christine Baumgartner 2015

Getty Images Kevin Costner im März 2019

