"Voll mein Typ": Tim wollte Bachelorette Jenny kennenlernen!

Er findet es schade. Am Mittwoch startete die diesjährige Staffel Die Bachelorette. Jennifer Saro ist Fans bereits als Influencerin bekannt – und darf in diesem Jahr die heiß begehrten Rosen an 18 Junggesellen verteilen. Bereits in der ersten Nacht war der Traum von der großen Liebe jedoch für zwei der Männer vorbei: Thomas und Tim mussten die Show schon wieder verlassen. Tim hätte allerdings gerne mehr Zeit mit Jenny gehabt!

"Jennifer war voll mein Typ, sie hat mir echt gut gefallen und ich hätte die gerne näher kennengelernt", erklärt er Promiflash. Als Grund für seinen Exit vermutet er, sich nicht wirklich mit ihr unterhalten zu haben. "Als ich ein Gespräch mit ihr führen wollte, wurde es unterbrochen und dann standen da direkt wieder die nächsten Jungs und haben gelauert", berichtet der Düsseldorfer Promiflash. Zu Beginn sei er sich sicher gewesen, eine Rose von Jenny zu bekommen. "Auch, wenn ich nicht so auffällig wie die anderen Jungs war", verrät Tim.

Noch in der Show vermutete der Mitarbeiter im Customer Service, dass die mangelnde Zeit mit Jenny der Grund für sein Ausscheiden war. "Ich glaube, ich hätte einfach ein paar Minütchen mehr mit ihr gebraucht, aber jetzt ist es so", erklärte Tim im Einzelinterview.

Tim und Jennifer Saro, "Die Bachelorette" 2023

Jennifer Saro, "Die Bachelorette" 2023

Tim, "Die Bachelorette"-Kandidat 2023

