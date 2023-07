Vor TV: Steffen Henssler wegen Raserei mit Waffe bedroht!

Das war garantiert ein Schock! Steffen Henssler (50) ist seinen Fans wohl besonders für seine sympathische, vorlaute Art bei TV-Auftritten bekannt. Mit Shows wie Grill den Henssler begeistert er regelmäßig zahlreiche Zuschauer im Fernsehen. Im Straßenverkehr scheint es dagegen nicht so gut für den TV-Koch zu laufen. Im Februar musste der Kochbuchautor seinen Führerschein abgeben. Und jetzt verrät Steffen: Er wurde schon mal mit vorgehaltener Waffe von der Polizei bedroht!

Davon erzählt er jetzt Verona Pooth (55) bei "More than Talking". Bevor er überhaupt im Fernsehen zu sehen war, fuhr er seinen Bruder nach der Arbeit nach Hause – wohl etwas zu schnell. "Es war nichts los", erklärt Steffen. Deshalb habe er gelbe und rote Ampeln ignoriert, bis er von Zivilbeamten entdeckt wurde, die ihm dann vorne und hinten den Weg versperrten. "Ich 'ne Knarre am Kopf, mein Bruder 'ne Knarre am Kopf", erinnert sich der Entertainer zurück. Die Polizisten hätten gedacht, er habe das Auto geklaut und wäre "durch die Stadt geballert." Selbst in dieser Situation hat er aber offenbar nicht seinen Humor verloren. "'Keine Aussage machen'", habe er seinem Bruder aus Spaß zugerufen – woraufhin ein Beamter seinen Kopf auf die Motorhaube geschlagen habe.

Erst nach diesem Vorfall begann Steffens Karriere im Fernsehen. Immer wieder hatte er Gastauftritte bei Rainer Sass im NDR. Daraufhin durfte er sich über seine erste eigene Show "Hensslers Küche" freuen. Später folgten immer mehr eigene Formate wie "Die Küchenschlacht", "Topfgeldjäger" oder auch die Spielshow Schlag den Henssler.

Instagram / steffen_henssler Steffen Henssler, Entertainer

Instagram / steffen_henssler Steffen Henssler mit Tim Mälzer

RTL / Frank Hempel Steffen Henssler, Koch

