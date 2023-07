Chemo abgeschlossen: Anna Cardwells Schmerzen werden besser

Anna Cardwell leidet wohl etwas weniger. Gemeinsam mit ihren Geschwistern und ihrer Mutter June Shannon (43) war die US-Amerikanerin vor über zehn Jahren durch die Show "Here Comes Honey Boo Boo" bekannt geworden. Im Januar dieses Jahres kam allerdings eine schockierende Neuigkeit ans Licht: Bei der TV-Persönlichkeit wurde Krebs diagnostiziert. Trotz vier Chemotherapien stehen ihre Chancen auf Heilung wohl schlecht. Immerhin habe Anna aktuell aber nicht allzu große Schmerzen.

Die Schwester des Realitystars, Lauryn Efird, erklärte gegenüber People, dass es der 28-Jährigen nach der Chemotherapie "ein bisschen besser geht". "Sie kann immer noch in den Supermarkt gehen und alltägliche Dinge tun, was eigentlich ein Segen ist, denn ich weiß, dass die meisten Menschen im vierten Stadium und so körperlich nicht mehr in der Lage sind", stellte die 23-Jährige fest und fügte hinzu: "Sie sagte, dass ihre Schmerzen 'besser werden'."

Zuletzt hatte Annas Mutter enthüllt, dass die Krankheit ihrer Tochter unheilbar ist. "Für mich ist es manchmal eine emotionale Achterbahnfahrt. Es geht mir ständig durch den Kopf. Wir wissen, dass sie im Endstadium ist", hatte Mama June berichtet.

MEGA Anna Cardwell und ihre Familie bei der Chemotherapie im April 2023

Instagram / annamarie35 Anna Cardwell, TV-Bekanntheit

MEGA Anna Cardwell und June Shannon

