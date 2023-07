Handballer David Späth schwärmt von Cousine Steffi Giesinger

Diese Familie hat einige große Talente hervorgebracht! Gerade erste wurde die deutsche U-21-Handballmannschaft Weltmeister. Eine wesentliche Rolle dabei spielte David Späth (21): Der Torwart gilt als eins der größten Talente im Sport. Unterstützt wird er bei seiner Karriere auch von seiner Cousine – und die ist niemand Geringerer als die Germany's next Topmodel-Gewinnerin Stefanie Giesinger (26). Seine Cousine ist sogar ein richtiges Vorbild für David!

"Wir sind alle einfach unfassbar stolz auf sie. Was sie leistet, vor allem auch die Öffentlichkeitsarbeit, das ist unfassbar schwer, aber sie macht es unfassbar gut", schwärmt er gegenüber Bild. Obwohl Steffi ständig erkannt werde, sei sie sehr bodenständig und lieb. So reiste das Model beispielsweise extra zu Davids WM-Endspiel an und unterstütze ihren Cousin tatkräftig, obwohl sie etwas angeschlagen war: "Ich war sehr dankbar, dass sie da beim Spiel war und sie war voll dabei und hat sich am Ende auch mega gefreut."

Einige Querverbindungen gibt es auch zwischen den erfolgreichen Verwandten. "Sie hat damals ihr GNTM-Finale in der Lanxess Arena in Köln gewonnen, ich habe dort den Pokal geholt. In Berlin hat sie ihren Sitz, ihre Jobs, jetzt werde ich da Weltmeister", erzählt David. Stefanie sei ein Vorbild für alle.

Getty Images Stefanie Giesinger, ehemalige "Germany's next Topmodel"-Siegerin

Instagram / david.spaeth29 Stefanie Giesinger und David Späth

Getty Images David Späth beim DHB-Pokal-Finale

