Ist die neue "Bachelorette"-Staffel etwa schon ein Flop?

Die vergangene Die Bachelorette-Staffel war wohl quotenstärker. Die beliebte Datingshow mit Jennifer Saro als Bachelorette ist endlich gestartet. Die erste Folge wurde am Mittwochabend im Fernsehen ausgestrahlt. Ganze 18 Männer durften um das Herz von der Influencerin kämpfen. Es folgte auch schon die erste Entscheidung: Zwei Männer haben keine Rose von der Beauty bekommen und mussten die Villa verlassen. Die erste Folge kommt quotentechnisch nicht an die letzte Staffel ran.

Laut Quotennews startete die vergangene Staffel mit Sharon Battiste (31) stärker. Insgesamt 1,25 Millionen Zuschauer verschlug es damals bei der ersten Folge vor den Bildschirm. Bei der diesjährigen Staffel fiel die Zuschauerquote jedoch schlechter aus – 1,16 Millionen Menschen schauten sich die erste Folge im TV an.

Woran kann das bloß liegen? Jennifer wurde von den Zuschauern in den sozialen Medien nämlich total in den Himmel gelobt. "Ich finde es wunderschön, dass eine alleinerziehende Mama jetzt Bachelorette ist" oder "Wie sympathisch kann eine Frau nach wenigen Minuten schon wirken?", hieß es zum Beispiel auf Instagram in der Kommentarspalte unter einem Beitrag der Sendung.

RTL Jennifer Saro und die Bachelorette-Kandidaten

RTL Andre und Jennifer Saro bei "Die Bachelorette"

RTL / Markus Hertrich Jennifer Saro bei "Die Bachelorette" 2023

