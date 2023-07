Jennifer Lopez führt Stieftochter Violet zum Mittagessen aus

Jennifer Lopez (53) fühlt sich offenbar wohl in der Rolle als Stiefmama! Die Sängerin geht schon seit einigen Jahren mit Ben Affleck (50) durchs Leben. Zu Hause ist mit fünf Kids wohl hin und wieder mal einiges los: Die "On The Floor"-Interpretin brachte Zwillinge aus der Ehe mit Marc Anthony (54) mit in die Ehe und der Schauspieler hat ebenfalls drei Kinder aus der Beziehung mit Jennifer Garner. Für J.Lo scheint das kein Thema zu sein, denn sie führte Bens Tochter Violet zum Mittagessen aus!

Fotos, die Daily Mail vorliegen, zeigen die Schauspielerin gemeinsam mit ihrer Stieftochter in dem Promi-Hotspot "The Ivy". Dafür schmissen sich die beiden ordentlich in Schale: Jennifer entschied sich für eine weiße Hose und eine beigefarbene Bluse. Dazu kombinierte sie weiße High Heels und eine helle Tasche. Den Look rundete sie mit einer großen goldbraunen Sonnenbrille ab. Die 17-Jährige trug einen blau-weiß gemusterten Rock und einen beigefarbenen Strickpullover. Dazu kombinierte Violet bunte Sneaker und eine Umhängetasche mit bunten Blumen.

Nicht ganz so leger zeigte sich J.Lo während einer Schulaufführung von Bens Tochter Seraphina (14). Dort erschien die Musikerin in einem bodenlangen roten Tüllkleid in der Highschool ihrer Stieftochter. Dazu trug sie rote High Heels mit einem hohen Plateau-Absatz.

Instagram / jlo Jennifer Lopez, Musikerin

Getty Images Jennifer Lopez, Schauspielerin

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck, Juni 2023

