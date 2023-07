So war Ex Caroline Rochers erste Nacht mit Boris Becker!

Es wird einfach nicht ruhig um den einstigen Tennisstar. Die Liste der Verflossenen von Boris Becker (55) ist lang. In einer aktuellen Doku packen seine Ex-Frauen reihenweise über den Blondschopf aus – und nehmen dabei kein Blatt vor den Mund. Neben Lilly Becker (47) und Sandy Meyer-Wölden (40) findet sich da auch Caroline Rocher ein. Die Französin und der Sportler waren von 2002 bis 2005 ein Paar. Jetzt teilt Caroline Details über ihre erste Nacht mit Boris.

"[Was] mich wirklich erstaunte: Wir verbrachten die Nacht zusammen und Boris schlief auf der Couch. Er war ein wahrer Gentleman", verrät die Profitänzerin laut einem Bild-Bericht in "Aufstieg und Fall von Boris Becker". Bis jetzt schwieg sie vehement zu ihrem Ex. Wie sie nun berichtet, hatten sich die beiden ursprünglich in einem New Yorker Club kennengelernt. "Wir tanzten zusammen, und da ist damals definitiv ein Funke übergesprungen", erinnert sie sich. Dennoch zerbrach die Beziehung nach drei Jahren. Caroline erklärt den Grund: "[Sie] hielt nicht, weil wir nicht zusammenlebten."

Boris machte das Liebes-Aus der beiden im Sommer 2005 öffentlich. Trotz gescheiterter Beziehung scheint es, als schaue die Französin versöhnlich auf ihre gemeinsame Vergangenheit. "Mit einer Trennung umzugehen, ist generell nicht leicht. Dass es in der Öffentlichkeit stattgefunden hat, hat es noch mal härter gemacht", gibt sie zu.

Getty Images Boris Becker bei der Premiere von "Boom! Boom! The World vs. Boris Becker"

Getty Images Boris Becker und Caroline Rocher im Dezember 2004

Getty Images Boris Becker bei dem Chain Of Hope Gala Ball - Red Carpet Arrivals, November 2018

