Vor Behörde: Versteckte Boris Becker Pferde im Schlafzimmer?

Boris Becker (55) dachte sich offenbar ganz ausgefallene Methoden aus. Der einstige Tennisstar war in den vergangenen Jahren durch seine Finanzskandale in Verruf geraten. Nachdem er sogar inhaftiert worden war, schien sein Ruf vollständig zerstört zu sein. Seine Entlassung und die Rückkehr nach Deutschland hingegen waren fast triumphal. Doch das ändert sich jetzt, denn seine Ex-Frauen packen reihenweise aus. Unter anderem soll Boris seine Pferde vor den Behörden versteckt haben.

Das erzählt zumindest seine Noch-Ehefrau Lilly Becker (47). In der Doku "Aufstieg und Fall von Boris Becker" offenbart das Model einen besonders schrägen Moment: Boris soll seine Pferde auf Mallorca in das gemeinsame Schlafzimmer verfrachtet haben, als ein Gutachter kam. Der Grund war Geld. "Der Typ wollte in unser Hauptschlafzimmer, doch da hatte Boris die Pferde untergebracht. Die muss man versteuern, doch das hat er damals nicht gemacht", erinnert Lilly sich. Die skurrile Aktion scheint für sie aber eher witzig zu sein: "Du kommst ins Schlafzimmer und da steht einfach ein Pferd. Es tut mir leid, aber ich finde das lustig."

Dass Boris ein Pferdefan ist, könnte einigen Fans neu sein. Aber woher stammt seine Vorliebe für die Tiere? Laut Bild soll der Profisportler als Kind ein großer Fan der Serie "Bonanza" und der Serien-Ranch Ponderosa gewesen sein. Und so hatte seine ehemalige Finca "Son Coll" neben Fitnessstudio und Amphitheater eben auch einen Pferdestall bekommen.

Anzeige

Getty Images Boris und Lilly Becker, Dezember 2015

Anzeige

Getty Images Lilly Becker, Model

Anzeige

Getty Images Boris Becker im April 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de