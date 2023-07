Eva Benetatou sieht Gemeinsamkeiten mit der Bachelorette

Eva Benetatou (31) verfolgt in diesem Jahr die Bachelorette-Staffel mit Jennifer Saro. Die Reality-TV-Persönlichkeit war selbst schon in Formaten wie Kampf der Realitystars oder beim Bachelor zu sehen. In der Staffel mit Andrej Mangold (36) schaffte die Beauty den Sprung in die Öffentlichkeit. In Jennifer kann sich die alleinerziehende Mama gut hineinversetzen: Eva sieht nämlich Gemeinsamkeiten bei ihr und der diesjährigen Rosenverteilerin.

"Ich bin sehr positiv überrascht von der Bachelorette. Eine sehr sympathische Frau", erzählt die einstige Sommerhaus-Kandidatin im Interview mit Promiflash beim Mates-Date-Event. Ihre Gemeinsamkeit: "Sie ist eine Single-Mum und das bin ich auch", weiß Eva. Sie finde es super, dass Jennifer die Entscheidung getroffen hat, als Bachelorette auf Männersuche zu gehen. "Nur weil man alleinerziehende Mama ist, heißt das nicht, dass man unattraktiv ist, oder dass man nicht jemanden kennenlernen kann", weiß die Brünette. Sie scherzt: "Hätte auch ich sein können, oder?"

Obwohl Eva nicht mehr mit Chris Broy (34) zusammen ist, verstehen sich die Eltern des kleinen George gut. "Ich muss sagen, unser Co-Parenting mit Chris funktioniert aktuell echt grandios. Wir haben ganz viele tolle Momente, unser Sohn ist sehr glücklich und als Eltern verstehen wir uns sehr gut", erzählte die Beauty Promiflash.

