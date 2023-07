"Hot": Peter Klein macht sich schon wieder an Yvonne ran

Was geht denn da schon wieder zwischen Peter Klein (56) und Yvonne Woelke (41)? In den vergangenen Wochen sorgten der gelernte Maler und die Schauspielerin immer wieder für Schlagzeilen. In Australien sollen die beiden nämlich Anfang des Jahres eine Affäre gehabt haben! Seitdem halten sich hartnäckige Gerüchte um eine Romanze der zwei. Laut den beiden TV-Bekanntheiten ist an den Spekulationen jedoch nichts dran. Mit diesem feurigen Post scheint Yvonne Peter wohl doch verführen zu wollen!

In ihrer Instagram-Story teilte die Blondine gestern einen Clip, in dem sie sich offenbar eine Chili in den Mund stecken möchte. "Extrem hot", betitelt Yvonne ihren Beitrag und schaut verführerisch in die Kamera. Peter lässt weder etwas anbrennen noch den Post unkommentiert. Er repostet ihn nun auf seinem eigenen Profil und kommentiert: "Aber sowas von hot."

Erst vor wenigen Tagen hatte Yvonne dem Event Mates Date gegenüber Promiflash Klartext gesprochen. "Peter und ich haben keine Beziehung", hatte sie erklärt. Dennoch pflegen sie wohl ein gutes Verhältnis zueinander. "Wir verstehen uns nach wie vor", hatte sie zugegeben. Ob Peter das genauso sieht? Schließlich hatte er ihr vor einigen Monaten noch seine Liebe gestanden...

ActionPress / Dirk Zengel Yvonne Woelke und Peter Klein am Flughafen in Frankfurt

Instagram / yvonnewoelke Yvonne Woelke im Juli 2023

RTL Yvonne Woelke und Peter Klein bei "Wettkampf in 4 Wänden – Die ultimative Bau-Challenge"

