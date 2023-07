Kim Kardashian trauert immer noch dem alten Kanye hinterher

Kim Kardashian (42) ist noch nicht über Kanye West (46) hinweg. Nach sechs Jahren Ehe und drei weiteren Jahren Beziehung ließen sich die beiden im März 2022 scheiden. Davor galten der Realitystar und der Rapper als absolutes Traumpaar – doch dann machte Kanye immer wieder mit wilden Verschwörungstheorien und umstrittenen Aussagen auf sich aufmerksam. Er leidet an einer bipolaren Störung, die extreme Stimmungsschwankungen hervorruft. Kim wünscht sich den alten Kanye immer noch zurück.

"Es ist wirklich verwirrend für mich, er ist so anders als die Person, die ich geheiratet habe. Das ist die Person, die ich geliebt habe und an die ich mich erinnere. Ich würde alles tun, um diese Person zurückzubekommen", berichtete sie in der neuen Folge The Kardashians unter Tränen. Kim trauere weiter um den Kanye, der ihr Ex-Mann einmal war – und hat zum Gedenken an ihn sogar noch ein ganzes Lagerhaus mit seinem Musikequipment: "Hier halte ich an dem Kanye fest, den ich kenne. Aber wenn man weiß, dass er nie wieder dorthin zurückkehren kann – das ist es, was schlimm ist und was schwer ist."

Es falle der vierfachen Mutter immer noch schwer, zu akzeptieren, dass der Musiker sich so verändert habe, aber das nicht selbst wahrnehme: "Es ist scheiße, wenn jemand nicht sieht, wie anders er ist." Obwohl sie es besser wisse, hoffe sie immer weiter, eines Tages wieder einen Schimmer des alten Kanye zu finden.

Anzeige

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian, Dezember 2013

Anzeige

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kanye West und Kim Kardashian mit ihren Kindern Chicago, Saint und North

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de