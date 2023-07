Maes erster Schultag: Hilary Duff teilt bezaubernde Bilder

Die Zeit rennt! Das denken sich wohl auch Hilary Duff (35) und ihr Mann Matthew Koma. Das Paar hatte bereits 2018 ihr erstes gemeinsames Kind auf der Welt begrüßt. Ein Jahr später traten die zwei dann vor den Traualtar. Mittlerweile bekam ihre kleine Banks (4) außerdem ein Schwesterchen. Nun kam die jüngere Tochter schon in die Vorschule – und Mama Hilary dokumentierte das ganze mit niedlichen Bildern.

Auf Instagram teilte die 35-Jährige eine Reihe an Schnappschüssen. Unter anderem sind ihre beiden kleinen Mädchen zu sehen, wie sie in zusammenpassenden Kleidern posieren. Weitere Fotos zeigen Mae, wie sie offenbar spielerisch die Planeten lernt oder Bauklötze sortiert. "Die ersten Tage in der Schule für MJ", erklärte die stolze Mama dazu. "Sie hat sich nicht einmal umgedreht", ergänzte die Texanerin außerdem.

Zuletzt hatte die kleine Familie gemeinsam einen Ausflug in einen Freizeitpark unternommen. Die Schauspielerin teilte von diesem Ereignis ebenfalls einige Fotos und Videos. Die Eltern und ihre Kids hatten unter anderem eine Fahrt auf dem Riesenrad genossen und ein paar Stopps an Spielbuden eingelegt.

Anzeige

Instagram / hilaryduff Hilary Duffs Töchter Banks und Mae, Juli 2023

Anzeige

Instagram / hilaryduff Hilary Duffs Tochter Mae, Juli 2023

Anzeige

Instagram / hilaryduff Hilary Duffs Sohn Luca und Tochter Mae im Mai 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de