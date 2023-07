Markenzeichen abgelegt: Romina Palm liebt ihren neuen Look

Romina Palm (24) hat Mut zur Veränderung! Der einstigen GNTM-Kandidatin wurde beim Umstyling in der Castingshow ein komplett neuer Look verpasst. Die Brünette bekam 2021 eine feurig rote Mähne, die sie seither stolz trug. Ihre roten Haare waren ihr Markenzeichen – bis vor Kurzem. Die Influencerin überraschte ihre Fans in den sozialen Medien mit einer Typveränderung. Sie ist jetzt brünett. Wie geht es Romina mit ihrem neuen Look?

Bei der Fashion-Week-Show von Kilian Kerner sprach das Model mit Promiflash über ihre neue Frisur: "Die Reaktionen auf meine braunen Haare waren enorm positiv." Das habe sie selbst nicht erwartet, da ihr viele geschrieben hätten, sie würden die "rote Romina" total mögen. "Es war auch für mich ein schwerer Schritt, weil ich war halt immer Arielle, aber ich liebe das", gab die Beauty zu. Was ihr altes Markenzeichen anbelangt, gibt die Influencerin ihren Fans Hoffnung: "Es heißt ja niemals nie, also vielleicht in ein paar Jahren. Ich denke es zwar aktuell nicht, weil ich liebe den Look wirklich, aber vielleicht." Es seien ja schließlich nur Haare, die leicht zu ändern seien.

Doch nicht nur ihre neue Mähne macht das Model aktuell glücklich. Eine Bekannte der Beauty plauderte aus, dass Romina aktuell jemanden datet: "Auf Ibiza hat sich das Ganze von einer Bekanntschaft wohl intensiviert und jetzt spricht er schon von einer Beziehung." Die Schönheit möchte ihren Beziehungsstatus lieber noch geheim halten, doch auch das könnte sich in Zukunft ändern.

Anzeige

Instagram / rominapalm Romina Palm im Dezember 2022

Anzeige

Instagram / rominapalm Romina Palm im Juli 2023

Anzeige

Instagram / genopoly Romina Palm und ihr angeblich neuer Freund Gene

Anzeige

Welcher Look gefällt euch an Romina besser? Die roten Haare. Die braunen Haare. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de