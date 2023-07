Will sich Kevin Costner an Noch-Ehefrau Christine rächen?

Ob Kevin Costner (68) das einfach so hinnehmen wird? Erst vor wenigen Wochen war publik geworden, dass sich der Hollywoodstar und seine Frau Christine Baumgartner (49) scheiden lassen. 19 Jahre lang waren die beiden ein Paar gewesen – zu dem bekamen sie zusammen drei Kinder. Trotz vieler glücklicher Momente ist zwischen den Noch-Eheleuten ein Rosenkrieg ausgebrochen. Vor allem Christine tut alles, um Kevin schlecht aussehen zu lassen – will er sich dafür rächen?

Laut einem Insider soll Christine die Befürchtung haben, dass Kevin sich an ihr rächen will. Denn die Schauspielerin fordert von ihrem Ex nicht nur mehr Unterhalt, sondern weigerte sich auch lange, aus ihrem gemeinsamen Haus auszuziehen. "Er will sie erniedrigen", berichtete eine Quelle Daily Mail – zumindest soll Christine davor große Angst haben. Dabei soll es vor allem darum gehen, dass sie dem "Yellowstone"-Star das Leben in den vergangenen Wochen zur Hölle gemacht habe.

Aktuell streiten Kevin und Christine immer noch um die Alimente für ihre gemeinsamen Kids. In einem gerichtlichen Schreiben, das TMZ vorliegt, hatte die 49-Jährige erklärt, dass der Schauspieler deutlich mehr Unterhalt zahlen könnte. "Kevins Wert als Schauspieler war noch nie höher", heißt es in der Erklärung.

Getty Images Kevin Costner, Schauspieler

Getty Images Kevin Costner mit seiner Frau Christine Baumgartner

Getty Images Kevin Costner mit seiner Frau Christine Baumgartner

