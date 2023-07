Ex Christine: Kevin Costner könnte mehr Unterhalt zahlen!

Kevin Costner (68) und Christine Baumgartner (49) befinden in einem echten Rosenkrieg! Erst vor wenigen Monaten war bekannt geworden, dass der Schauspieler und seine Frau sich nach 18 Jahren scheiden lassen. Was zunächst wie eine friedliche Trennung aussah, entwickelte sich schnell zu einer Schlammschlacht. Vor allem, da Christine von ihrem Gatten mehr Unterhalt für sich und ihre gemeinsamen Kids fordert. Denn sie ist sich sicher: Kevin verdient derzeit mehr Geld denn je!

In einer gerichtlichen Erklärung, die Page Six vorliegt, schießt die Schauspielerin nun erneut gegen ihren Noch-Ehemann. In dem Schreiben machte sich die 49-Jährige über Kevins Behauptung lustig, dass er derzeit gar nicht so viel Geld verdienen würde. "Kevins Wert als Schauspieler war noch nie höher, besonders nach dem Erfolg des Paramount Westerns", erklärt die dreifache Mutter. Des Weiteren bezeichnete sie den Hollywoodstar in diesem Zusammenhang als "unnahbar".

Final steht jedoch noch nicht fest, wie viel Unterhalt Kevin seiner einstigen Partnerin künftig zahlen muss. Dazu soll in den kommenden Tagen noch eine weitere Anhörung stattfinden. Doch laut Fox News muss der 68-Jährige Christine voraussichtlich umgerechnet 117.000 Euro monatlich zukommen lassen.

Getty Images Kevin Costner im Dolby Theatre

Getty Images Kevin Costner mit seiner Frau Christine Baumgartner und den drei gemeinsamen Kindern

Getty Images Kevin Costner mit Christine Baumgartner bei der Premiere Party von "Yellowstone"

