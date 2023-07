35 Jahre "Stirb langsam": Emma Willis zollt Bruce Tribut

Emma Heming Willis (45) teilt emotionale Worte. Das Model ist seit 2009 mit dem Schauspieler Bruce Willis (68) verheiratet. Gemeinsam haben die beiden außerdem zwei Töchter. Doch seit einigen Monaten geht die Familie wohl durch schwierige Zeiten. Der Hollywoodstar machte bekannt, an Demenz und Aphasie zu leiden. Aufgrund der schweren Erkrankung beschloss er, seine Karriere zu beenden. Nun widmet Emma ihrem Bruce einen schönen und gleichzeitig bittersüßen Beitrag im Netz.

Die 45-Jährige teilte ein Video auf Instagram, das die Familie bei einem Ausflug in die Fox-Filmstudios zeigt. Emma schrieb dazu, dass diese Aufnahmen bereits 2018 entstanden seien. Sie hätten ihren Töchtern die Archive und das überdimensionale Wandbild ihres Vaters gezeigt. "Heute jährt sich der Kinostart von "Stirb langsam" zum 35. Mal, und der Rest ist Geschichte", erklärte die Zweifachmama den Anlass ihres Beitrages. "Was Bruce in seiner Karriere erreicht hat, wird uns immer in Erinnerung bleiben. Wir sind so stolz auf ihn", fügte sie hinzu.

Die stolze Mama tut offenbar einiges dafür, dass ihre Töchter über das Lebenswerk ihres Vaters Bescheid wissen. Zuletzt hatten Mabel (11) und Evelyn (9) mit Emma erst Bruce' Stern auf dem Walk of Fame besucht und danach seine Figur im Madame Tussauds Wachsfigurenkabinett bewundert. Stolz hatten die Elfjährige und die Neunjährige den Wachs-Bruce umarmt.

Instagram / emmahemingwillis Emma Heming-Willis und Bruce Willis mit ihren Kindern

Instagram / emmahemingwillis Bruce Willis, 2018

Instagram / emmahemingwillis Bruce Willis' Töchter Mabel und Evelyn bei seiner Wachsfigur

