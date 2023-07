Bruce Willis' Töchter besuchen seine Wachsfigur in Hollywood

Sie sind ganz schön stolz auf ihren Vater! Bei Bruce Willis (68) war in den vergangenen Monaten einiges los. Unter anderem leidet der Schauspieler unter Aphasie und an Demenz. Deswegen zieht er sich immer mehr aus der Öffentlichkeit zurück. Seine Frau Emma Heming (45) liefert den Fans jedoch hin und wieder Einblicke in das Leben der Familie – auch mit den gemeinsamen Kindern. Jetzt nahm Emma Bruce' Töchter mit zu einem Ausflug auf den Spuren ihres Vaters in Hollywood!

Auf Instagram teilt das Model ein niedliches Video. Sie nahm ihre zwei Töchter Mabel und Evelyn mit nach L.A.: Erst besuchten sie Bruce' Stern auf dem Walk of Fame. Danach waren sie in Madame Tussauds Wachsfigurenkabinett und bewunderten die Figur des "Stirb langsam"-Stars. Stolz umarmten die Elfjährige und die Neunjährige den Wachs-Bruce. Diesen kurzen Videos stellt Emma in dem Zusammenschnitt ähnliche Aufnahmen aus dem Jahr 2013 gegenüber, als die beiden schon einmal Hollywood besucht hatten.

Eine Stelle berührte die Fans besonders: Als die kleine Mabel in der älteren Aufnahme zu der Wachsfigur ihres Vaters rennt, ruft sie: "Papa, ich vermisse dich so sehr!" Ein Follower kommentiert daraufhin gerührt den Post: "'Papa, ich vermisse dich', hat mich zu Tränen gerührt. Ein fantastisches Video voller Liebe für ihren Daddy."

