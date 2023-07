Ex Fergie sicher: Prinz Andrew ist ohne seine Eltern einsam

Wie geht es Prinz Andrew (63)? Der britische Royal hat anstrengende Jahre hinter sich. Nicht nur, dass dem Bruder von König Charles III. (74) sexueller Missbrauch von Minderjährigen vorgeworfen und die Verwicklung in den Sexhandel von Jeffrey Epstein (✝66) vorgeworfen worden war – auch seine Eltern Queen Elizabeth II. (✝96) und Prinz Philip (✝99) musste der zweifache Vater zu Grabe tragen. Seitdem ist der 63-Jährige Vollwaise. Und ohne seine Eltern soll Andrew ziemlich einsam sein...

Das versichert nun zumindest seine Ex Sarah Ferguson (63) in ihrem Podcast "Tea Talks with the Duchess and Sarah". Die zwei hätten zuletzt einen gemeinsamen Spaziergang mit den Corgis der Queen unternommen. In einem ruhigen Moment habe sie ihn nach seinen Gefühlen in Bezug auf seine Eltern gefragt. "Er sagte: 'Es ist einsam!' Er denkt viel darüber nach... Es ist so, als ob jeder Mensch die Trauer auf seine eigene Weise verarbeitet", gab Fergie an.

Prinz Andrew hatte besonders zu seiner Mutter ein enges Verhältnis gepflegt. Selbst während des Missbrauchskandals hatte die Königin ihrem Sohn den Rücken gestärkt. Umso emotionaler zeigte sich der Brite schließlich nach dem Tod seiner Mama in einem Statement: "Mama, deine Liebe zu deinem Sohn, dein Mitgefühl, deine Fürsorge und dein Vertrauen werde ich immer in Ehren halten!"

Jason Dawson / Royalfoto Prinz Andrew und Sarah Ferguson, 2019

Getty Images Queen Elizabeth II. mit weiteren Mitgliedern des englischen Königshauses

PHOTOGRAPHERS INTERNATIONAL/ Action Press Sarah Ferguson, Prinz Andrew, Queen Elizabeth II. und Prinz Philip 1986

