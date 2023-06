Offiziell bestätigt: Dylan Sprouse und Barbara sind verlobt

Dylan Sprouse (30) stellte die Frage aller Fragen. Bereits seit fünf Jahren sind der Schauspieler und seine Partnerin Barbara Palvin (29) ein Paar. Seit wenigen Wochen wird spekuliert, ob die beiden den nächsten Schritt gehen. Ein Insider plauderte aus, dass sie sich verlobt haben und darüber sehr glücklich sind. Und nun ist es endlich offiziell: Dylan und seine Barbara werden tatsächlich heiraten.

Das zukünftige Ehepaar gab V Magazine zusammen mit Dylans Zwillingsbruder Cole (30) ein Interview. Dort verraten sie, dass sie sich bereits im September 2022 verlobten. Jetzt plaudern sie sogar über die anstehende Hochzeit. Diese wird nämlich in Barbaras Heimat Ungarn stattfinden: "Ich freue mich darauf, diese Seite von mir zu zeigen und meine Kultur vorzustellen, die Orte, an denen ich aufgewachsen bin", freut sich die Blondine. Mit der Verlobung wollten die beiden bis zum richtigen Zeitpunkt warten. Dylan hatte den Ring sogar schon sechs Monate, bevor er die Frage stellte.

Auch wenn sie ihre Verlobung aus der Öffentlichkeit raushielten, solange es ging, hatten sich Dylan und Barbara zuvor regelmäßig auf dem roten Teppich gezeigt. Als sie bei einem Event von "Tiffany & Co." zu Gast gewesen waren, stimmten sie sogar ihre Outfits ab, sodass sie ein perfektes Match abgaben. Während der 30-Jährige in einem schlichten schwarzen Smoking gekommen war, hatte das Kleid des Models in einem grellen Grün geleuchtet.

Getty Images Barbara Palvin und Dylan Sprouse bei der "Bullet Train"-Premiere im August 2022

Getty Images Dylan Sprouse und Barbara Palvin, Hennessy X.O x Kim Jones VIP-Party in New York City, April 2023

Getty Images Dylan Sprouse und Barbara Palvin, Tiffany & Co. Party in New York City, April 2023

