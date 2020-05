Heute lief das große Finale der 15. Staffel von Heidi Klums (46) beliebter Casting-Show Germany's next Topmodel – und das hatte es wirklich in sich! So gab es große Tanzeinlagen, einen Auftritt von acht Kult-Kandidatinnen, viele Walks und die Verleihung des Personality Awards. Nachdem Finalistin Lijana das Handtuch überraschend freiwillig schmiss, landete Maureen auf dem dritten Platz. Und jetzt steht fest, wer den Titel 2020 gewonnen hat.

Die Gewinnerin von "Germany's next Topmodel" 2020 ist Jacky – sie konnte sich gegen alle ihre Konkurrentinnen durchsetzen und tritt damit in die Fußstapfen von Vorgängerinnen wie Simone Kowalski (22) oder Toni Dreher (20). Damit landet die Beauty auf dem Cover der "Harper's Bazaar". Außerdem wird sie das Werbegesicht der neuen Parfum-Campagne von und mit Phillip Plein.

Gastjuror in der Final-Entscheidung war kein Geringerer als GNTM-Urgestein Thomas Hayo. Laut Heidi durfte der Model-Scout die heutige Sendung nicht moderieren, weil er immer so viel reden würde und die Sendung sonst doppelt so lange gegangen wäre.

© ProSieben/Richard Hübner "Germany's next Topmodel"-Finalistin Sarah

Getty Images Heidi Klum im März 2020

Promiflash Sarah P., Maureen, Jacky und Lijana beim Final-Shooting von GNTM 2020



