Kritik an GNTM: Das sagen die ehemaligen Kandidatinnen!

Die Ex-Kandidatinnen sprechen nun Klartext! Bei Germany's next Topmodel sucht Heidi Klum (50) jedes Jahr aufs Neue nach Deutschlands schönsten Nachwuchsmodels. Im vergangenen Jahr wurden von einigen einstigen Teilnehmerinnen allerdings schwere Vorwürfe erhoben. Unter anderem wurde behauptet, dass die Füße der Nachwuchsmodels absichtlich eingecremt worden seien, damit sie auf dem Catwalk stürzen. Auch die Zuschauer scheinen immer unzufriedener mit der Sendung zu werden. Gegenüber Promiflash sprechen nun ehemalige Kandidatinnen über ihre Erfahrungen!

"In gewissen Punkten kann ich die Kritik auf jeden Fall nachvollziehen, aber ich habe die Show als etwas Positives in Erinnerung", äußert sich Romina Palm (24) im Interview mit Promiflash auf der Fashion Week in Berlin. Auch Klaudia Giez (26) könne die Beanstandungen zum Teil verstehen, doch sie sieht auch ein: "Ich weiß ja, dass die Models aus GNTM halt auch irgendwie Aufmerksamkeit haben wollen. Das ist ja klar, weil nach der Show bist du erst mal wieder zurück in deinem Alltag und in allem drin, dann möchten sie natürlich immer auch im Fernsehen bleiben."

Anya Elsner und Jacky Wruck (24) können die Kritik dagegen überhaupt nicht verstehen. "Jedes Mädchen, was sich dort bewirbt, ist freiwillig dabei und hat jeden Tag halt die Möglichkeit zu gehen", erklärt die Gewinnerin von 2020. Sie trage die Erfahrung positiv im Herzen. Ähnlich sieht das auch Anya. "Das war eine krasse Erfahrung. Ich würde es jeder Person empfehlen! Es ist so eine krasse Aufgabe, so eine krasse Herausforderung und es ist einfach unbeschreiblich!", schwärmt die diesjährige Teilnehmerin.

Getty Images Klaudia Giez im April 2023

Instagram / jackywruck Jacky Wruck im Januar 2021

Instagram / anya.elsner Anya Elsner im Februar 2022

