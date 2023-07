Vier Alben in den Top Ten: Taylor Swift schreibt Geschichte!

Taylor Swift (33) erreicht einen weiteren Meilenstein! Die Sängerin ist schon seit fast zwei Jahrzehnten erfolgreich im Musikbusiness unterwegs. Mit ihren Songs und Alben brach die "Shake It Off"-Interpretin schon so einige Rekorde und sahnte zahlreiche Preise ab. Vor etwa zwei Wochen erschien die Neuaufnahme ihres dritten Studioalbums "Speak Now" – und damit geht Taylor jetzt ein weiteres Mal in die Geschichte ein!

Wie Deadline berichtet, ist der 33-Jährigen mit "Speak Now (Taylor's Version)" ein großer Erfolg gelungen. Die Platte landete auf Platz eins der Billboard-200-Charts – gleichzeitig belegen drei weitere Studioalben der Grammy-Gewinnerin ("Midnight", "Lover" und "Folklore") derzeit Plätze in den Top Ten. Taylor ist die erste Frau, der dies gelungen ist. Vor ihr haben erst zwei weitere Personen diese Meisterleistung vollbracht: "Purple Rain"-Interpret Prince (✝57) und US-Trompeter Herb Alpert.

Aktuell reist Taylor mit ihrer gehypten "The Eras"-Tour durch die USA. Auch damit stellt sie einen Rekord auf. Sie soll mit den Shows rund 1,2 Milliarden Euro einspielen, so viel wie noch kein Künstler zuvor. Laut Pollstar sollen pro Konzert knapp 11,5 Millionen Euro eingenommen werden.

Getty Images Taylor Swift, Sängerin

Getty Images Taylor Swift im März 2023

Getty Images Taylor Swift im März 2023

