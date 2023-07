Jennifer Lopez' neuer Song handelt von ihrer Vegas-Hochzeit!

Nun gibt es ein Lied über ihre Trauung! Jennifer Lopez (53) und Ben Affleck (50) verbindet eine lange Liebesgeschichte: 2001 hatten sich die Sängerin und der Schauspieler an einem Filmset kennengelernt. Ihre Beziehung war damals jedoch wieder in die Brüche gegangen. Etwa 17 Jahre nach ihrem Liebes-Aus fanden sie aber wieder zueinander und gaben sich 2022 in Las Vegas das Jawort. Über ihre Hochzeitszeremonie singt J.Lo sogar in ihrem neusten Lied "Midnight Trip To Vegas"!

In ihrem Newsletter "On The JLo" teilt die Musikerin einen kleinen Ausschnitt ihres Liebes-Songs. "Wie wär's mit einem Mitternachtstrip nach Vegas. Nur du und ich, Baby. Wirf die Kinder auf den Rücksitz des rosa Cadillacs und wir ziehen uns im Bad um", lauten einige der Zeilen des Songs. Offenbar hatte das Paar bei ihrer spontanen Hochzeit mächtig Spaß. "Unsere beiden Herzen rasen. [...] Ja, lass uns etwas Verrücktes tun", singt die Beauty. Das Lied gibt einen ersten Vorgeschmack auf Jennifers kommendes Album "This Is Me... Now", welches ein Nachfolger ihrer 2002 erschienenen Platte "This Is Me... Then" ist.

Ihren ersten Hochzeitstag zelebrierten Jen und Ben am Montag mit ihren Kids aus früheren Beziehungen in Beverly Hills bei einem Abendessen. Abends genoss das Ehepaar dann einen Abend zu zweit bei einem romantischen Dinner. Auf Fotos, die Daily Mail vorliegen, sind auch die schicken Outfits der beiden zu sehen.

Ben Affleck und Jennifer Lopez bei der "The Mother"-Premiere

Jennifer Lopez bei der Premiere von "Shotgun Wedding"

Jennifer Lopez und Ben Affleck im Oktober 2022

