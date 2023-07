"Bachelorette"-Jenny erhält emotionalen Brief von ihrem Kind

Jenny zeigt sich von ihrer gefühlvollen Seite! Die Influencerin und Content Creatorin sucht dieses Jahr als Bachelorette im TV nach der großen Liebe. 18 Männer hatten die Chance, ihr Herz zu erobern. Vergangene Woche warf die Singlelady allerdings bereits zwei Kandidaten raus. Außerdem offenbarte die Beauty, dass sie Mutter eines kleinen Sohnes ist. In der aktuellen Folge bekam sie nun einen Brief von ihrem Nachwuchs.

Der kleine Wonneproppen wird, während die Mama versucht, ihre große Liebe zu finden, von einer Freundin beaufsichtigt. Diese überreichte der Rosenkavalierin nun ein kleines Büchlein. Darin stand eine Nachricht ihres Sohnes drin. "Liebe Mama, du bist heute zur Tür raus, denn für dich beginnt heute ein großes Abenteuer. Ich bin ein bisschen traurig, dass wir in den nächsten Wochen nicht ganz so viel Zeit wie sonst miteinander verbringen. Aber umso mehr freue ich mich, dass du dich traust, so einen tollen Schritt zu gehen", las Jenny vor. "Die Worte waren sehr schön, haben mich auch beruhigt und haben mir Kraft gegeben", gab sie daraufhin unter Tränen zu.

In der vergangenen Folge hatte die Junggesellin in Gesprächen mit den Männern deutlich gemacht: "Ich suche hier keinen Vaterersatz. Ich suche hier einen Partner für mich." Dennoch hatte die Brünette betont, dass es sie in einer Beziehung nur im Doppelpack mit ihrem derzeit elf Monate alten Sohn gäbe.

