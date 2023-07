Bachelorette-Exit: Mike wollte gar kein Vaterersatz sein!

Er konnte es nicht fassen! Mike kämpfte in diesem Jahr um das Herz der diesjährigen Bachelorette Jennifer Saro. In der zweiten Folge durfte er gemeinsam mit einigen anderen Boys ein Gruppendate mit der Influencerin genießen. Doch offenbar hat er die junge Mama nicht so ganz überzeugt, denn der 27-Jährige musste die Show gemeinsam mit Julian (38) verlassen. Jennys Begründung kann Mike allerdings nicht so ganz nachvollziehen…

"Dass sie keinen Vaterersatz sucht und deshalb Julian und mich ausscheiden ließ, nur weil wir mit Kindern Erfahrungen haben, hat mich ehrlich gesagt schockiert", erklärt der Hamburger Promiflash. Sie habe die Chance auf jemanden gehabt, der möglicherweise einen tollen Einfluss auf ihren Sohn hätte haben können. "Es fühlt sich an, als hätte ich von Jenny etwas mehr erwartet als nur oberflächliche Worte", gibt Mike zu. Außerdem stellt er klar: "In erster Linie wollte ich nun mal kein Vaterersatz sein."

Doch was würde Mike anders machen, wenn er noch einmal in der Situation wäre? "Ich würde mit geringeren Erwartungen an die Situation gehen, um nicht allzu enttäuscht zu sein, falls sie nicht erfüllt werden", gibt er gegenüber Promiflash zu. Für die Zukunft habe er eine bessere Vorstellung davon, was ihn im Fernsehen erwartet. "Dadurch kann ich die Dinge viel entspannter angehen und selbstbewusster sein."

Markus Hertrich Jennifer Saro, Influencerin

RTL / Markus Hertrich Mike Featherstone, 2023

RTL / Markus Hertrich Jennifer Saro bei "Die Bachelorette" 2023

